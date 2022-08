Homens em motos executam a tiros jovem no Parque São Pedro

Um crime brutal foi registado na tarde desta quinta-feira, (25). Um homem ainda não identificado foi executado a tiros na travessa São Cristóvão que fica na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Policiais da 20ª Companhia interativa comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. De acordo com as informações repassadas pela população, o homem foi baleado na rua São Cristóvão e ao chegar na rua Goiânia acabou caindo no pátio de uma residência. Ainda segundo os moradores, na rua São Cristóvão foi possível ouvir vários tiros e também barulhos de motos após o homem ter saído do local.

O homem estaria na companhia de mais uma outra pessoa que fugiu próximo de um hip-hap na comunidade. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo menos quatro tiros atingiram o corpo da vítima. Três no abdomên e um no braço esquerdo.