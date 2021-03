Hospital Delphina Aziz implanta projeto de assistência pós-alta

O Hospital Delphina Aziz, referência para o tratamento do novo coronavírus (Covid-19), implantou, desde fevereiro, um projeto para o acompanhamento dos pacientes após alta médica por meio de chamadas telefônicas. O projeto, realizado pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), foi denominado “Sou Mais Que Um Grande Vencedor”, em alusão ao selo do Código Ouro, que o paciente recebe no momento da alta médica após a internação por conta da Covid-19.

O principal objetivo do projeto é fazer o acompanhamento no período do 7º dia e, posteriormente, no 14º dia após a alta, para que a equipe possa identificar o quadro dos pacientes após o tratamento realizado na unidade, assegurando, em conjunto com os colaboradores dos serviços hospitalares, o atendimento humanizado de acordo com as normas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A supervisora do SAU, Vanessa Melo, enfatiza que, com o acompanhamento do estado de saúde do paciente pós-alta do hospital, é possível verificar a evolução em casa e fazer a orientação em caso de dúvidas e, caso aconteça, uma evolução de piora do quadro, orientar que esse paciente busque auxílio em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

“Já podemos ver resultados desses acompanhamentos. Muitos deles, na verdade, a maioria dos pacientes tem um quadro clínico muito positivo. Nosso objetivo é acompanhar esse paciente, para avaliar se as orientações passadas foram efetivas”, explicou.

De acordo com a supervisora, em fevereiro o percentual de atendimentos foi de 79,2%, e a meta é alcançar 100%. “Os atendimentos não realizados aconteceram devido aos pacientes não atenderem as ligações ou mesmo número de contato ser inexistente”, destacou Vanessa.

O SAU, além do projeto, tem suas demandas voltadas para atendimentos de Ouvidoria e Boletins Médicos do Hospital Delphina Aziz.