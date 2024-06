Idam entrega 400 mil sementes de cacau a produtores rurais de 20 municípios

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), deu início, nesta semana, ao envio de 400 mil sementes de cacau adquiridas da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) para fomentar a cultura do fruto em 20 municípios amazonenses. Do total de beneficiados, 12 localidades já receberam as remessas.





Entre as cidades já atendidas estão Borba, Nova Olinda do Norte, Coari, Novo Aripuanã, Urucurituba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Iranduba, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Segundo o gerente de Produção Vegetal (GPV) do Idam, Luiz Herval, as sementes foram enviadas às localidades no domingo e na segunda-feira (09 e 10/06).

“Essa primeira remessa foi recebida por 12 Unidades Locais (UnLoc’s) do Idam, que serão as responsáveis pela distribuição aos produtores rurais. A expectativa é que, a partir da distribuição, essas sementes sejam transformadas em mudas e plantadas a partir de dezembro deste ano, proporcionando mais fonte de renda aos agricultores beneficiados e fomentando o setor”, destacou Herval.

As 400 mil sementes adquiridas pelo Idam são dos espécimes híbridos produzidos no campo de melhoramento genético da Ceplac, instalado na cidade de Medicilândia, no Pará. A iniciativa do instituto beneficia não apenas municípios inseridos no Projeto Prioritário do Cacau, como também todos os municípios que solicitaram as sementes.