IFAM abre processo seletivo com vagas para cursos técnicos e de graduação

O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) publicou, nesta terça-feira (19), os editais do processo seletivo para o ingresso de novos alunos no primeiro semestre de 2025. A seleção oferece 4.743 vagas para os cursos técnicos de nível médio e de graduação, e visa assegurar o acesso ao ensino público de qualidade.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no período de 22 de novembro a 17 de dezembro. Os candidatos devem se inscrever através do portal do IFAM, http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/processo-seletivo-2025-1 onde também podem consultar os editais completos com todas as informações sobre o processo seletivo, incluindo requisitos, cronograma e documentação necessária. Há também a possibilidade de inscrição por formulário impresso, os interessados devem atentar para a disponibilidade e horário de atendimento de cada campus.

O Departamento de Acesso e Processo Seletivo do Ensino (Dapse/IFAM) orienta que os candidatos leiam os editais e se organizem para as inscrições. A seguir, confira os editais publicados:

Cursos Técnicos de Nível Médio

Forma integrada: para quem concluiu o ensino fundamental e que possua menos de 18 anos de idade. A seleção considera as médias finais de português, matemática e ciências do 7º e 8º anos do ensino fundamental.

Forma subsequente: para quem concluiu o ensino médio. A seleção considera as médias finais de português, matemática, física, química e biologia do 1º e 2º anos do ensino médio.

Forma integrada na modalidade EJA: para quem concluiu o ensino fundamental e que possua 18 anos de idade ou mais. A seleção considera as médias finais de português, matemática e ciências do 7º e 8º anos do ensino fundamental.

Cursos de Graduação

Seleção por notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de uma das seguintes edições: 2021, 2022 e 2023.