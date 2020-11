Igreja Quadrangular do Amazonas declara apoio a David Almeida

A poucos dias da eleição do segundo turno em Manaus, o candidato a prefeito David Almeida (Avante) ganhou, ontem sábado (21), mais um reforço de um grupo cristão tradicional no Estado, a Igreja Quadrangular do Amazonas. David, que tem a maioria das intenções de votos entre católicos e evangélicos, já tem a declaração de apoio público de igrejas como a Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas, da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil e do Ministério Internacional da Restauração.

A declaração foi feita por membros do conselho diretor da Quadrangular, como o primeiro vice-presidente da Igreja Quadrangular no Amazonas, pastor Jandir Rissardi; o primeiro secretário, pastor Edino Moraes, e o segundo vice-presidente e coordenador estadual de ação política, pastor Valdiberto Rocha.

“Nós sempre estamos nos organizando na questão de cidadania, de olho nos problemas da cidade. Passado o primeiro turno, ficamos aguardando a direção da igreja para o segundo turno, para que nós pudéssemos realmente apoiar, e o melhor nome para Manaus nesse momento, e respeitando toda a história do Amazonino, o melhor nome para Manaus é o David Almeida”, afirmou o pastor Valdiberto

Segundo o pastor, a Igreja avaliou que para cada tempo, Deus escolhe sempre uma pessoa para fazer as coisas acontecerem. “E é por esta razão que, para nós, como instituição, acreditamos que é o tempo do David. A igreja Quadrangular está há 45 anos no Estado do Amazonas. Nós já apoiamos por várias vezes outros candidatos, e agora, para esses novos tempos, a igreja se posicionou a favor do David. Evidentemente não podemos negar que levamos em consideração o fato de ele ser um cristão”, explicou.

Para ajudar David nesse segundo turno, o conselho diretor da Quadrangular informou que vai levar a mensagem para a igreja. “Eles são livres para escolherem quem deve governar a cidade, mas nós sempre sugerimos o nome daquele que nós estamos apoiando. Vivemos um novo tempo, e acreditamos que muitas coisas são possíveis de se construir nas comunidades. Precisamos de alguém que vai ver in loco as necessidades das pessoas, e vimos no David essa possibilidade de cuidar das pessoas”, avaliou Valdiberto.

David agradeceu à igreja Quadrangular nesse momento em que se decide o futuro da cidade pelo viés democrático. “Sou muito grato a todos aqueles que estão entendendo as nossas propostas, como o conselho da Quadrangular. Espero fazer valer toda a esperança em mim depositada nesse momento de extrema importância para o futuro da nossa cidade”, disse.

Declarações de apoio

Nesta semana, o presidente do Ministério Internacional da Restauração, apóstolo Renê Terra Nova, declarou apoio a David e Marcos Rotta (Democratas). A declaração do líder religioso foi divulgada por meio de vídeo, distribuído nas suas redes sociais, onde ele afirmou que esse é posicionamento da igreja, para esse momento em que se decide o futuro de Manaus.

Ainda no primeiro turno, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas declarou seu apoio a David. Segundo representantes da Igreja, a escolha pelo nome de David como candidato a vice-prefeito “foi uma convergência pelos valores cristãos e posicionamento em relação à administração pública”.