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IMMU realiza pesquisa para implantar semáforo de pedestres no bairro Santa Etelvina

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Redação 2
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Foto – Divulgação/IMMU

O meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta terça-feira, 28/7, uma pesquisa volumétrica para embasar estudo técnico para eventual instalação de semáforo na avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

As equipes do IMMU atuaram no cruzamento da avenida 7 de Maio com a rua Samambaia. A área abriga duas grandes unidades de ensino, a escola municipal Presidente João Goulart e a creche municipal Judy Cristine Cardoso Silva.


Foto – Divulgação/IMMU

O levantamento visa analisar o volume de veículos e pedestres para gerar um relatório sobre a situação do trânsito no local. Os dados irão subsidiar a diretoria de Engenharia do IMMU na definição sobre melhorias na segurança viária da via, que recebe tráfego intenso por ligar diversos bairros da zona Norte e concentrar comércios e escolas.

“Os dados da pesquisa volumétrica oferecem o embasamento técnico necessário para eventual implantação do semáforo. A prioridade é solucionar o conflito entre o fluxo de veículos e a travessia de estudantes, ordenando o trânsito e garantindo a segurança viária naquela região”, destacou a diretora de Engenharia do IMMU, Luana Brito.

A ação integra o conjunto de estudos contínuos realizados pela Prefeitura de Manaus para garantir mobilidade segura, acessível e organizada à população.

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