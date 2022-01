Inflação de 2021 é a maior desde 2015 e fecha com alta de 10,06%

Como resultado direto da política econômica de Bolsonaro (PL) e do ministro da Economia, Paulo Guedes, a inflação, materializada pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fechou 2021 com alta de 10,06%.

O índice não era tão alto em um ano desde 2015, quando chegou em 10,67%. Em 2020, a inflação foi de 4,52%.

O resultado ficou muito acima da meta estabelecida pelo Banco Central, que era de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Assim, segundo a meta do BC, a inflação poderia chegar a 5,25% no máximo.

Em dezembro, a inflação ficou em 0,73%, após registrar 0,95% em novembro.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

