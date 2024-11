Inscrições abertas para o Provão Eletrônico em Apuí

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar abre, no período de 25 a 29 de novembro, as inscrições para o Exame Supletivo Eletrônico da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no município de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus).





Voltado para aqueles que buscam a regularização dos estudos ou a certificação de conclusão do ensino da Educação Básica, a inscrição para o “Provão Eletrônico” deve ser feita por meio do portal examesupletivo.seduc.am.gov.br.

A aplicação das provas acontecerá entre os dias 2 e 6 de dezembro, na Escola Estadual (EE) Professora Maria Curtarelli Lira, na rua Rio Acari, 1352 – Centro, em Apuí.

A gerente da Gerência do Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaeed), Kátia Mendes, destacou que a Secretaria de Educação está dando continuidade ao ciclo de atendimentos para que mais pessoas tenham oportunidade de concluir seus estudos, inclusive nos municípios do interior do Estado..

“Ressaltamos a importância das pessoas realizarem as inscrições, aqueles que têm a necessidade de concluir o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio e ter o seu certificado de conclusão para que possa dar prosseguimento aos estudos em uma faculdade, entrar para uma universidade”, destacou a gerente.

Sobre o provão eletrônico

Para realizar a inscrição, o candidato deve ter em mãos identidade, CPF e comprovante de residência, e ter, pelo menos, 15 anos completos para realizar as provas eletrônicas do Ensino Fundamental e a partir de 18 anos completos para realizar as provas do Ensino Médio. Durante a inscrição, poderá escolher até no máximo quatro componentes curriculares por turno.

Para o Ensino Fundamental, são oito componentes curriculares, sendo eles Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira Moderna (Inglês). Já no Ensino Médio, são 12 componentes, sendo eles os já citados e com a substituição da disciplina de Ciências pelas disciplinas de Química, Física e Biologia.

No dia da avaliação, o candidato deverá apresentar carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação e CPF. As provas serão compostas por 20 questões objetivas, sendo aprovado o candidato que tirar nota igual ou maior a seis.