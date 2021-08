Investimento de R$ 1,3 milhão, irá incluir novas tecnologias na cadeia produtiva do cacau

Em continuidade a uma série de capacitações tecnológicas, o Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), realiza nesta semana o Curso de Nivelamento Inicial do Cultivo do Cacau para técnicos e extensionistas rurais de 11 municípios do estado.

O objetivo é capacitar o corpo técnico para atuar nas ações voltadas ao Projeto Prioritário do Idam para a cadeia produtiva do cacau, que visa incentivar o aumento da produtividade, a inserção de novas tecnologias, garantir a segurança alimentar e nutricional, assim como a geração de ocupação e renda na zona rural.

A atividade iniciou na terça-feira (24) e se encerra na sexta (27), com uma visita técnica à Estação Experimental da Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira (Ceplac), localizada no Km 48 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). O projeto para a cultura do cacau receberá investimento na ordem de R$ 1,3 milhão, direcionado ao fomento de insumos e mudas, implantação de Unidades Demonstrativas (UDs), assistência técnica, e capacitação de técnicos e produtores rurais.

Outra vertente do projeto está na recomposição de áreas de passivo ambiental, onde o cacau será cultivado em espaços já utilizados pela atividade de pecuária. Participam da capacitação técnicos e extensionistas dos municípios de Coari, Humaitá, Novo Aripuanã, Borba, Carauari, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Manicoré e representantes da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Prefeituras, Banco da Amazônia e Ceplac.