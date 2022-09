Irmãos são assassinados a tiros após envenenarem cachorro em Paraty

Dois irmãos, de 57 e 53 anos, foram mortos a tiros depois de terem envenenado um cachorro na tarde de sábado (10) em Paraty (RJ). O tutor do animal, principal suspeito do crime, ainda não foi localizado pela Polícia Civil.

O caso aconteceu próximo a um restaurante no bairro Areal do Taquari. O rapaz teria se revoltado ao encontrar o cão de estimação morto. Segundo a Polícia Militar, os irmãos teriam colocado veneno de rato para o animal comer.

O tutor, então, foi atrás deles. Quando se encontraram, houve discussão e os dois foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

Imediatamente, os policiais iniciaram as buscas pelo suspeito. Na casa dele, os agentes encontraram uma pistola, possivelmente utilizada no crime. Ainda de acordo com a PM, ele teria mais uma arma registrada em seu nome.

O rapaz, no entanto, não foi encontrado. Até a publicação desta reportagem, ele não havia sido localizado pela polícia.

