Itacoatiara conta com 8 postos de vacinação contra Covid-19

Oito postos de vacinação estão preparados, desde às 8h da manhã deste sábado (10/07), para vacinar a população a partir de 18 anos contra a Covid-19 no município de Itacoatiara, por meio do mutirão da campanha Vacina Amazonas. Realizada pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais, a mobilização também ocorre, simultaneamente, em Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã.

Em Itacoatiara, a sede do município conta com quatro postos de vacinação. Três deles funcionam de 8h às 20h: avenida Parque (trecho entre a Semed e a Igreja da Matriz), operando no sistema drive-thru; Escola Municipal Maria Nira Guimarães; e Escola Municipal Jamel Amed, no Centro, ambas para atendimento de pedestres.

Também na sede do município, a Escola Municipal Osmarina Melo, no bairro Poranga, funciona de 8h às 17h, para a vacinação de pedestres.

Zona rural – Quatro escolas estão recebendo a população maior de 18 anos, das 8h às 17h, na zona rural de Itacoatiara. São elas: Escola Municipal Maria Constança Pinheiro (Novo Remanso); Escola Municipal Luiza Mendes (Vila do Engenho); Escola Municipal Ivo Amazonense de Moura (Vila de Lindoia); e Escola Campo Verde (Iporá).

Ao todo, 322 profissionais do Estado e da Prefeitura trabalham nos pontos de vacinação em Itacoatiara, divididos em 32 equipes.

Confira os locais de vacinação por município:

Iranduba

8h às 18h

– Praça dos Três Poderes

– UBS Fluvial do Cacau Pirera (drive-thru fluvial)

– Ginásio da Escola Izaías Vasconcelos

– Centro do Idoso

Itacoatiara

Sede do município

8h às 20h

– Avenida Parque (drive-thru)

– Escola Municipal Maria Nira Guimarães – Mutirão (pedestre)

– Escola Municipal Jamel Amed – Centro (pedestre)

8h às 17h

– Escola Municipal Osmarina Melo – Poranga (pedestre)

Zona Rural

8h às 17h

– Escola Municipal Maria Constança Pinheiro – Novo Remanso (pedestre)

– Escola Municipal Luiza Mendes – Vila do Engenho (pedestre)

– Escola Municipal Ivo Amazonense de Moura – Vila de Lindoia (pedestre)

– Escola Campo Verde – Iporá (pedestre)

Urucará

8h às 17h

– Praça Central (drive-thru e pedestre)

Itapiranga

8h às 18h

– Praça do Sagrado Coração de Jesus (drive-thru)

– Escola Municipal Maria Rosalina (pedestre)

São Sebastião do Uatumã

8h às 18h

– Rua Álvaro Maia (drive-thru e pedestre)