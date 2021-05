“Já reconstruímos o Brasil uma vez e vamos reconstruir de novo”, diz Lula

Em pronunciamento no Dia dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula lamentou as mais de 400 mil mortes na pandemia e os retrocessos do governo, mas diz ter confiança de que o País vai dar a volta por cima. “Nós já construímos uma vez esse Brasil. E juntos vamos construir de novo”, afirmou Lula. Assista.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dirigiu aos trabalhadores e trabalhadoras neste sábado, 1º de Maio. Lula defendeu que, apesar das mais de 400 mil mortes pela pandemia e dos mais de 14 milhões de desempregados no País, este Dia do Trabalhador seja de esperança.

“Nós já provamos que existe outro jeito de governar. Que é possível garantir a cada trabalhador e a cada trabalhadora o salário digno, a segurança da carteira assinada, o 13º, as férias remuneradas para descansar ou viajar com a família”, disse Lula.

“É preciso acreditar que o Brasil pode voltar a ser um país de todos. Com geração de empregos, salários dignos e direitos reconquistados. Com saúde e educação públicas de qualidade. Um país de livros em vez de armas, de respeito ao meio ambiente e às minorias, do amor em vez do ódio”, acrescentou o ex-presidente.

Assista ao pronunciamento de Lula:

