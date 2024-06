Numa noite histórica na Arena Amadeu Teixeira, com quase 5 mil torcedores presentes, Estrela do Norte/Manaus Futsal e Cruzeiro-MG empataram por 4 a 4 em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal Adulto Masculino 2024. A partida aconteceu na noite da última sexta-feira (31/05), no principal ginásio da capital amazonense.





O time da casa chegou a abrir 3 a 0 de vantagem antes dos 10 minutos do primeiro tempo, com gols de Herison Giannini, Clayton “Mago” Rossi e Luiz Henrique “Acreano”. Parecia um ensaio de uma goleada na estreia da equipe diante de seus domínios.

Na segunda etapa, porém, o clube de Belo Horizonte “acordou” para o jogo, enquanto os amazonenses diminuíram o ritmo. O Cruzeiro descontou com Ari e Lucas Diniz, aos 5 e 8 minutos, respectivamente. O placar de 3 a 2 começava a ficar perigoso.

Só que, aos 12 minutos, o clima de festa voltou a tomar conta da Arena. Em contra-ataque mortal, AD Magia deixou Kleyton “Pastor” livre para aumentar a vantagem para 4 a 2. A Raposa, entretanto, não desistiu e empatou com gols de Felipe “Beiço” Mateus e Ari, aos 34 e 35 minutos.

No último minuto do jogo, Clayton “Mago” ainda teve a chance de dar a vitória aos amazonenses, mas a bola caprichosamente bateu no pé da trave direita.

O resultado mantém as duas equipes no G-8 do Grupo A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está invicto, com 5 pontos somados em três rodadas, enquanto o Estrela do Norte/Manaus Futsal chegou aos 4 pontos na tabela. ‘

“Fizemos uma grande festa e mostramos a força da nossa torcida e a competitividade da nossa equipe com o empate contra um clube tradicional do esporte brasileiro. Aproveito para convidar a nossa torcida para lotar a Arena Amadeu Teixeira novamente na próxima quinta-feira contra o Passo Fundo. O Estrela do Norte é Manaus, é o Amazonas no Campeonato Brasileiro”, disse Cleudinei Lopes, presidente de honra do Estrela do Norte/Manaus Futsal.

Próximos jogos – Na quarta-rodada, o Estrela do Norte/Manaus Futsal recebe o Passo Fundo-RS na quinta-feira, dia 6 de junho, às 20h, na Arena Amadeu Teixeira. Já o Cruzeiro joga no sábado, dia 8 de junho, contra o Vasco, fora de casa.

Patrocinadores e apoiadores do Estrela do Norte/Manaus Futsal

O Estrela do Norte tem patrocínio da Prefeitura de Manaus (Fundação Manaus Esporte), Manaus Luz, WG Construções e Serviços, Dedé Boteco, Pontual Gourmet e Bet 092. O clube também conta com apoio de Emanuel Sports & Marketing, Governo do Amazonas/Sedel (cessão do ginásio), Lourdes Rocha Contabilidade, Paraíso Piscinas, Gráfica Amazonas, RF Fisioterapia & Quiropraxia, Sérgio Rodrigues (nutricionista), Anderson Lauriano (treinamento funcional) e Santa Cláudia (hidratação).

Patrocinadores e apoiadores do Campeonato Brasileiro de Futsal

O Campeonato Brasileiro de Futsal é organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFs) e Sports Hub, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, Assaí Atacadista, Sampel Peças Automotivas, Ampri, Quartzolit, XBri Pneus e Penalty, com apoio do Grupo Águia, Gol Linhas Aéreas e Pallas Turismo (logística da competição).

Maiores públicos da competição:

3ª rodada: Estrela do Norte/Manaus Futsal 4×4 Cruzeiro – 4.200 torcedores pagantes e mais de 5 mil presentes

2ª rodada: Vasco x Náutico – 3.100 torcedores presentes

1ª rodada: Cruzeiro x América – 3.000 torcedores presentes

Fotos:

Jil Garcia/Emanuel Sports

Henrique Wasconcellos/Emanuel Sports

Miguel Almeida/Emanuel Sports