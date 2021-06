Jovem é encontrado amarrado e com várias facadas pelo corpo

MANAUS – Taison Marcone de Souza Costa, 27, foi encontrado morto com várias facadas pelo corpo na alameda dos Anjos, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. O cadáver foi encontrado no início da noite de quinta-feira, (10), por moradores da área que passavam pelo local e acabaram se deparando com a vítima.

Taison foi encontrado com as pernas e braços amarrados e com vários golpes de faca pelo corpo. A polícia esteve no local e acionou a perícia que encontrou a indenidade da vítima dentro de uma bolsa que estava próximo ao corpo. O cadáver foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML).

Texto: Correio da Amazônia