Lancha pega fogo enquanto abastecia

Uma lancha pegou fogo enquanto abastecia em um posto flutuante de combustíveis. O caso aconteceu na manhã de hoje (9), nas proximidades do porto de Anori (a 112 quilômetros de Manaus.





A embarcação era usada para o transporte de passageiros e ficou totalmente destruída. Não há registro de feridos.

O incêndio começou durante o abastecimento em um posto de combustível flutuante. Na hora do incidente, a tripulação estava fora da lancha e não havia passageiros.

As chamas ficaram altas, mas o fogo não atingiu as bombas de combustível do posto flutuante e foi controlado após a mobilização de voluntários. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) vai instaurar um Inquérito de Acidentes e Fatos da Navegação para investigar as causas, circunstâncias e eventuais responsáveis.