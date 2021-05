Luan Estilizado prepara live em homenagem ao São João

Para homenagear a época mais importante do ano para os forrozeiros, Luan Estilizado disponibilizou, nesta sexta-feira (28), o EP “Esquenta São João 4”. No repertório, seis regravações de grandes sucessos “Oração de São Francisco”, “Onde canta o sabiá”, “Brincar de amar”, “A morte do vaqueiro”, “Taxi Lunar” e “Dona da minha cabeça”.

“Essa é a maneira que encontrei de resgatar os grandes clássicos da música nordestina, popular, do São João. Claro, colocamos nossa identidade e um roupagem nova em cada canção. O São João é o coração do Forró. Eu não posso deixar de lançar esse projeto que já virou uma tradição minha para entrarmos no clima das festas. Esse ano não ia ser diferente. Em casa sim, sem São João, nunca!”, disse Luan.

Se não fosse a pandemia, Luan Estilizado estaria cumprindo uma agenda com mais de 30 shows pelo Brasil, como acontece no mês de junho. Porém, mesmo longe dos palcos, pelo segundo ano consecutivo, o artista vai presentear os fãs: Dia 25 de junho, tem festa! Sim! O forrozeiro se prepara, com outros artistas, para realizar uma live junina especial e festejar com o público de casa a data, que é considerada uma das maiores festas do calendário brasileiro. Viva São João!