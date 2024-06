Lucas Paquetá pode ser banido do futebol inglês por esquema de apostas

O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, foi acusado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) em maio, suspeito de envolvimento em esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023. Paquetá alega ser inocente.





A FA acusa Paquetá de violar quatro normas de apostas do Campeonato Inglês e recomenda seu banimento definitivo se considerado culpado. As acusações são consideradas mais graves do que casos anteriores, como o do lateral Bradley Wood, suspenso por seis anos em 2018, e Kynan Isaac, punido com dez anos em 2021.

Paquetá está sendo investigado por receber cartões amarelos intencionalmente em quatro jogos da Premier League, ocorridos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. A investigação começou em agosto do ano passado, e a FA alega que Paquetá tomou essas advertências para beneficiar pessoas no mercado de apostas.

Paquetá afirmou estar surpreso e chateado com as acusações, garantindo que cooperou plenamente com a investigação e negando todas as acusações. Ele declarou que lutará para limpar seu nome e não fará mais comentários devido ao processo em andamento.

Apesar das acusações, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manteve a convocação de Paquetá para os amistosos da Data Fifa de junho e para a Copa América. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que Paquetá não foi penalizado até o momento pela FA.

Paquetá se apresentou à seleção brasileira e está concentrado para os amistosos contra México e Estados Unidos, antes da Copa América que começa em 20 de junho.

Fonte: Terra