Manaus Previdência pode suspender pagamento de não recadastrados

A Manaus Previdência convoca aposentados e pensionistas, da prefeitura e da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril que ainda não realizaram o recadastramento e prova de vida 2024. O não recadastro ocasionará a suspensão do pagamento de junho. O prazo de regularização do beneficiário atrasado com o ato é até o dia 18/6.





O recadastramento é regido pela Lei nº 870/2005, e deve ser realizado anualmente, no mês de aniversário do beneficiário. Atualmente, são 144 aposentados e 38 pensionistas que não compareceram na Manaus Previdência para fazer o procedimento e, caso não tomem providências, ficarão sem receber o pagamento.

“A Manaus Previdência comunica os aposentados e pensionistas retardatários, via telefonema e mensagens, imprensa, redes sociais e diário oficial sobre a necessidade de realizar o recadastramento anual no mês do aniversário, para evitar a medida extrema de suspensão do benefício. Mas, infelizmente, ainda há aqueles que não comparecem no prazo. No final, eles mesmos são prejudicados, pois têm o pagamento suspenso, consequência que queremos evitar”, destaca a diretora-presidente da autarquia, Daniela Benayon.

A lista completa com o nome dos beneficiários sob risco de suspensão de pagamento está disponível no Diário Oficial de Manaus (DOM), edição 5.836, caderno 1, páginas 46 e 47, em http://dom.manaus.am.gov.br/

Como recadastrar

O recadastramento é realizado presencialmente na sede da Manaus Previdência, na avenida Constantino Nery, 2.480, bairro Chapada, zona Centro-Sul, mas é necessário, primeiramente, agendar o atendimento pelo call center da autarquia no (92) 3186-800 ou WhatsApp (92) 98423-0900, das 8h às 14h.

Foto – João Viana / Semcom