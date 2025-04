Manaus realiza operação ‘Sucata’ e remove veículos abandonados nas zonas Leste e Sul

A Prefeitura de Manaus, realizou, nesta quarta-feira, 16/4, a operação “Sucata”, com ações simultâneas nas zonas Leste e Sul da capital. A ação resultou na remoção de sete veículos abandonados em vias públicas, sem condições de circulação e classificados como sucatas, que foram encaminhados ao parqueamento do órgão.





Os veículos estavam abandonados, sem uso, em avançado estado de deterioração, representando riscos à segurança viária, à saúde pública e contribuindo para a ocupação indevida do espaço urbano.

“Esses veículos estavam há muito tempo sem rodar, totalmente deteriorados e representando perigo à comunidade. Nossa equipe atua com base na legislação e no cuidado com a cidade. A operação ‘Sucata’ vai continuar, pois o objetivo é manter as vias desobstruídas e seguras para todos”, destacou o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari.

A operação integra o plano de mobilidade da Prefeitura de Manaus para garantir a fluidez do tráfego e a conservação do ambiente urbano, e continuará em outras zonas da cidade.