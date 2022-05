Manaus terá curso de combate à violência política de gênero nas eleições

Manaus vai sediar um evento voltado para as eleições deste ano. O “Curso de Capacitação ao Combate da Violência Política de Gênero (LEI 14.192/2021)” é o tema do curso gratuito que será realizado pelo Grupo de Trabalho (GT) de Combate à Violência Política de Gênero, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Amazonas (SJPAM), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM), Arquidiocese de Manaus, o Conselho Regional de Economia do Amazonas e demais conselhos regionais de contabilidade e de administração.

O evento acontece nos dias 26 e 27 de maio, das 14h às 18h, na sede da Escola Superior da Advocacia do Amazonas (ESA), localizada na rua São Benedito, 99, Adrianópolis, no formato presencial.

O objetivo é promover conhecimento de leis sobre o combate à violência política de gênero; capacitar profissionais e militantes sociais para identificar, abordar e denunciar, de modo correto, ético e objetivo, fatos ocorridos antes, durante e depois do pleito eleitoral que possam ser considerados como violência política de gênero. O curso é destinado aos profissionais integrantes das entidades componentes do Comitê de Combate à Corrupção do Amazonas; acadêmicos de Direito a quem interessar a participação; cidadãos da Sociedade Civil a quem interessar a participação.