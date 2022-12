Manaus vence Prêmio Lixo Zero 2022 na categoria “Iniciativa Pública e Comunicação”

Manaus venceu a edição 2022 do Prêmio Lixo Zero, na categoria “Iniciativa Pública/ Comunicação”, pelas ações da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp). A cerimônia de entrega acontece na quinta-feira (15), em Cuiabá. Esta é a segunda vez que Manaus recebe um prêmio. Em 2020, o coletivo ganhou na categoria “Encontro Municipal de Boa Práticas”.

A premiação é organizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) desde 2018. O embaixador do ILZB em Manaus, o biólogo Daniel Santos, ressalta que a premiação é uma forma de fortalecer e divulgar ainda mais as boas práticas realizadas em todo o país. “O trabalho desenvolvido pela Semulsp com o apoio do coletivo Lixo Zero Manaus teve excelentes resultados que podem e devem ser multiplicados pela cidade”, disse.

A Semulsp receberá o prêmio pelas campanhas publicitárias de educação ambiental e das ações do movimento Lixo Zero. A secretaria recebeu em março deste ano a certificação de primeiro órgão público da região Norte a adotar, integralmente, o conceito do ILZB.

A Semulsp conseguiu desviar do aterro de Manaus 93,5% dos resíduos produzidos no órgão. Os materiais orgânicos gerados estão sendo processados em composteira e biodigestor instalados na própria secretaria. O equipamento faz a decomposição da matéria orgânica, transformando em adubo que é usado no viveiro de plantas que são utilizadas no paisagismo da cidade. Já os recicláveis são enviados para a Associação de Catadores Aliança, gerando trabalho e renda para esses trabalhadores.

Programação – Além da entrega do prêmio acontece também em Cuiabá o Encontro Nacional de Melhores Práticas, oportunidade em que cada representante das cidades apresenta as ações desenvolvidas para que sejam multiplicadas em outras partes do país. Na sexta-feira (16) terá, ainda, a reunião de planejamento de 2023. O Amazonas será representado pela embaixadora Almira Neta. “Nós tivemos um ano positivo com diversas ações sendo desenvolvidas, como o início do projeto bairro Lixo Zero e a certificação da Semulsp. Agora é momento de planejar os próximos eventos e iniciativas”, destacou.