Manauscult inicia credenciamento para cobertura do ‘Réveillon Manaus, Floresta Viva 2023’

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), inicia, nesta sexta-feira, 23/12, o processo de credenciamento para a cobertura jornalística do “Réveillon Manaus, Floresta Viva 2023”, que ocorrerá no dia 31/12, em três pontos da cidade: praia da Ponta Negra; Orla do Amarelinho, no bairro Educandos; e shopping Phelippe Daou, localizado no bairro Cidade de Deus, zona Norte.

O credenciamento ocorrerá até as 17h do dia 27/12 e vai obedecer aos seguintes critérios: Jornal Impresso/Revista (1 credencial – repórter fotográfico), Rádio (2 credenciais – repórter e auxiliar), Sites/Portais e Blogs (2 credenciais – repórter e auxiliar), Televisão (2 credenciais – repórter e cinegrafista).

Para isto, os veículos interessados em credenciar-se deverão solicitar pelo e-mail: [email protected] O preenchimento da solicitação de credenciamento não implica na imediata aprovação, tendo que passar por avaliação de cadastro.

No credenciamento, deverá constar o nome da emissora, nomes dos profissionais, número do RG, e contato atualizado. Os integrantes de fã-clubes também poderão se credenciar seguindo o mesmo processo. Os mesmos receberão pulseiras.

Os crachás para a imprensa deverão ser retirados em ato único, juntamente com os fã-clubes, somente na próxima quarta-feira, 28/12, às 15h, na sede da Manauscult, que fica localizada na avenida 7 de Setembro, nº 377 – Centro.