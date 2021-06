Marcelo Ramos acusa Paulo Guedes de ‘tramar’ contra o Amazonas

No momento exato em a Câmara analisa o MP 1034, nociva à Zona Franca de Manaus, o vice-presidente da Casa subiu à tribuna para criticar duramente o ministro da Economia, Paulo Guedes.

“Inimigo declarado da Zona Franca e da indústria nacional, preconceituoso e desconhecedor da realidade do país, se aproveita de reuniões internas com setores da indústria para chantagear o modelo amazonense com uma política de redução de IPI”, disse Ramos.

Marcelo Ramos também atribuiu os constantes ataques à ZFM à “retaliação política por conta do protagonismo dos senadores do Amazonas na CPI da Pandemia. “Não, ministro, não foi a Zona Franca que gerou o desastre da politica industrial desse país. Isso é resultado único da sua incapacidade de reduzir o custo Brasil e da sua política atabalhoada de desoneração de imposto de importação, que o senhor tem aplicado na Câmara e na Secretaria do Comércio Exterior”, afirmou Ramos.

O vice-presidente da Câmara apontou, ainda, que a incapacidade do ministro da Economia de apresentar uma proposta de reforma tributária ao país e o seu desejo de reonerar a folha de pagamento como alguns dos males que têm feitos reiteradamente à indústria nacional.

Modelo pujante

“Apesar do Paulo Guedes, a Zona Franca vem registrando pujança, como aponta um relatório da Suframa, que prova que este é o mais exitoso modelo desenvolvimento regional do país. Com faturamento de R$ 104 bilhões em 2020, apesar da grave crise da pandemia no Amazonas em 2021, é projetado um salto no crescimento para R$ 150 bi no seu faturamento. São mais de 101 mil empregos diretamente no nosso Polo Industrial. O povo do Amazonas não permitirá essa trama, que ora se dá por preconceito ideológico, politico e econômico”, finalizou.

Vídeo: