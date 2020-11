“Maricas é a PQP”: brasileira que perdeu marido para a Covid, sobre fala de Bolsonaro

Brasileira Vanda Célia Oliveira relata a morte do marido, seu próprio sofrimento com a perda e se revolta com discurso de Bolsonaro.

A postagem de uma brasileira que perdeu o marido para a pandemia de coronavírus tem repercutido muito nesta quarta-feira (11) no Twitter. Vanda Célia Oliveira revoltou-se com o discurso de Jair Bolsonaro: “maricas é a PQP”.

“Há quase um mês, meu marido Alberto Coura morreu de sequelas da Covid 19. Enfrentou a doença com valentia durante 84 dias na UTI. Desde então, sofro que nem cachorro e luto pra ver se também não morro. Não gosto de ser rude, mas hoje, peço licença para dizer que ‘maricas’ é a puta que pariu”, postou Vanda, com uma foto do marido e do filho.

Em outro tuíte, numa resposta à jornalista Elena Landau, ela complementa: “Oh Elena, obrigada pela solidariedade. Foram 40 anos juntos. Um deserto nasceu em mim e vou conviver com ele para sempre”.

Em discurso no Palácio do Planalto nesta terça, Bolsonaro disse que o Brasil não pode ser um “país de maricas”, ao falar de mortes para a Covid-19. “Tudo agora é pandemia. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer um dia… Não adianta fugir disso, da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô”, disse.

