Marinha do Brasil abre inscrições para Concurso Público no Corpo Auxiliar de Praças

A Marinha do Brasil (MB) publicou o edital do Concurso Público para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP) – 2024. São 200 vagas de nível médio-técnico, destinadas para ambos os sexos.





Para se inscrever, os requisitos necessários são que o candidato seja brasileiro nato e tenha entre 18 (dezoito) anos completos e menos de 25 (vinte e cinco) anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2025. As inscrições estão abertas no site Ingresso na Marinha e vão até o dia 15 de julho de 2024.

Etapas dos concursos:

O concurso será realizado por meio de prova escrita objetiva (PO) de conhecimentos profissionais para cada área técnica, redação e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH). Além disso, os aprovados nessa primeira etapa serão convocados para os Eventos Complementares (EVC):

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

Avaliação Psicológica (AP);

Verificação de Documentos (VD); e

Resultado Final da Seleção (RF).

As especialidades com vagas para o Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP) são:

a) Quadro Auxiliar Técnico de Praças (QATP)

HABILITAÇÃO TITULAÇÕES ACEITAS AMPLA CONCORRÊNCIA VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS TOTAL DE VAGAS Administração Técnico em Administração e Técnico em Secretariado. 43 11 54 Administração Hospitalar Técnico em Administração Hospitalar. 6 1 7 Contabilidade Técnico em Contabilidade. 2 – 2 Edificações Técnico em Edificações. 2 – 2 Enfermagem Técnico em Enfermagem. 22 6 28 Estatística Serão aceitos os candidatos que possuam o Registro de Técnico em Estatística de nível médio, conforme o art.6º,da Resolução CONFE nº.145, de 16 de novembro de 1983. 4 1 5 Geodésia e Cartografia Técnico em Geodésia e Cartografia; Técnico em Agrimensura; e Técnico em Geoprocessamento. 4 1 5 Gráfica Técnico em Pré-Impressão Gráfica; Técnico em Impressão Gráfica; Técnico em Impressão Offset; Técnico em Comunição Visual; Técnico em Design Gráfico; e Técnico em Processos Gráficos. 3 1 4 Higiene Dental Técnico em Saúde Bucal. 3 1 4 Meteorologia Técnico em Meteorologia. 3 1 4 Nutrição e Dietética Técnico em Nutrição e Dietética. 2 – 2 Patologia Clínica Técnico em Patologia Clínica. 2 – 2 Processamento de Dados Técnico em Informática; Técnico em Informática para Internet; Técnico em Manutenção e Suporte em Informática; Técnico em Programação de Jogos Digitais; e Técnico em Redes de Computadores. 30 7 37 Prótese Dentária Técnico em Prótese Dentária. 2 – 2 Química Técnico em Química. 2 – 2 Radiologia Médica Técnico em Radiologia Médica. 2 – 2 Telecomunicações Técnico em Telecomunicações. 4 1 5

b) Quadro Técnico Industrial de Praças (QTIP)