Martine e Kahena são bicampeãs, e Alison “Malvadão” leva o bronze nas Olimpíadas

A terça-feira ainda não acabou no Japão, enquanto por aqui está apenas começando o dia, mas já podemos colocar na história como um grande dia para o Brasil nas Olimpíadas! Na madrugada brasileira, o país garantiu uma medalha de ouro com as velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze, e um bronze com Alison dos Santos no atletismo.

A madrugada garantiu uma terceira medalha no dia para o Brasil, mas ainda não saberemos nesta terça-feira qual a cor dela. A boxeadora Bia Ferreira foi à semi e já garantiu ao menos o bronze. Entre as boas notícias ainda está a classificação sem sustos da seleção brasileira masculina de vôlei para as semifinais.

O dia, porém, não foi bom para o vôlei de praia brasileiro, com a eliminação da dupla Ana Patrícia e Rebeca, nas quartas de final. Além disso, Isaquias Queiroz ficou fora do pódio da canoagem de velocidade ao lado do companheiro Jacky Godmann e chorou bastante.

Elas fazem um ouro olímpico até parecer fácil. Com uma largada excelente, Martine Grael e Kahena Kunze administraram com tranquilidade a briga com as rivais e conquistaram na baía de Enoshima a medalha de ouro na classe 49erFX de vela. Na última regata, elas ficaram em terceiro lugar, mas à frente das adversárias diretas pelo título, as holandesas Annemiek Bekkering e Anette Duetz, e as alemãs Tina Lutz e Susann Beucke. É a 19ª medalha da vela brasileira em Olimpíadas.

E ainda que com chances difíceis, na classe 470 feminina, a dupla brasileira Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan vai à regata da medalha na quinta posição geral, depois de vencer a décima e última regata. A disputa por medalhas acontece na madrugada de terça para quarta-feira, às 3h33 (de Brasília). As brasileiras têm chances matemáticas de conquistar até de uma medalha de prata, mas numa combinação difícil. O bronze também só vem numa combinação.

Alison “Malvadão” é bronze

Alison Brendom dos Santos, o Piu, de 21 anos, já está na história do atletismo brasileiro. Ele disputou a decisão dos 400m com barreiras no Estádio Olímpico de Tóquio sob forte sol e o resultado foi histórico.

Com a marca de 46s72, novo recorde sul-americano, ele levou a medalha de bronze. Foi a primeira medalha brasileira no atletismo no Japão e a 18ª da modalidade em todos os tempos. Piu viralizou ao dançar a música “Chama teu vulgo Malvadão” após bateria que o levou às semifinais.

Fonte: G1