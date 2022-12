Maternidade de Manaus realiza Campanha Natalina de Doação de Leite

A Maternidade Balbina Mestrinho, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), deu início à Campanha Natalina de Doação de Leite para o Banco de Leite Humano (BLH) Fesinha Anzoategui, nesta segunda-feira (19/12). A iniciativa, realizada pela primeira vez na época de Natal, quer incentivar a doação de leite materno para recém-nascidos da capital e interior do estado.

As ações da campanha visam sensibilizar as mulheres lactantes a se tornarem doadoras de leite humano nesta época de final de ano, em que há uma queda no número de doadoras e consequente diminuição do estoque de leite, como explica a diretora da maternidade, Rafaela Faria.

“Nós realizamos essa campanha pelo menos uma ou duas vezes no ano, para que a gente possa efetivamente manter nossos estoques de frascos em dia. Esta é a primeira vez que fazemos no final do ano, para que o espírito natalino ajude a aumentar a doação de leite materno. Doar leite, assim como doar frascos, é cooperar para a redução da mortalidade infantil no nosso estado”, destacou a diretora.

Para ampliar a doação, é necessário a arrecadação de frascos para armazenamento de leite materno. Os frascos são esterilizados e utilizados no processo de pasteurização e distribuição do leite para as crianças prematuras e de baixo peso nas unidades de saúde do Amazonas.

O Banco de Leite da Maternidade Balbina Mestrinho, pede que a população doe frascos de vidro de boca larga com tampa de plástico (do tipo café solúvel), único recipiente capaz de manter as características físico-químicas do leite humano.

As lactantes que procurarem a unidade, serão recebidas em um espaço decorado com tema natalino. A campanha especial segue até o dia 31 de dezembro, mas a doação pode ser realizada ao longo de todo o ano.

Como doar

Toda mãe com excedente na produção de leite é uma potencial doadora. Para doar, basta entrar em contato com um dos BLH e obter todas as orientações. A doação dos frascos pode ser feita diretamente nos bancos de leite ou com o doador solicitando a retirada dos recipientes em sua residência.

Os potes podem ser doados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, no BLH Fesinha Anzoategui, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus; no BLH da Maternidade Ana Braga, bairro São José, zona leste; e no BLH Galileia na Maternidade Azilda Marreiro, na Cidade Nova, zona norte.

Coleta em domicílio

No BLH Fesinha Anzoategui, a coleta domiciliar é realizada quando o doador possui mais de sete frascos e pode ser solicitada no contato (92) 99339-0130. No BLH Ana Braga, a coleta na residência é feita a partir de 10 potes, e o agendamento é por meio do telefone (92) 3647-4235.

O BLH da Galileia também realiza a retirada dos recipientes em casa. O pedido pode ser realizado nos números (92) 3643-5523 ou 99170-5783. Os mesmos contatos são utilizados para o agendamento da coleta das doações de leite materno e outros esclarecimentos.

Leite materno

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), da Organização Mundial da Saúde (OMS), o leite materno é o melhor alimento para os recém-nascidos e crianças com até dois anos.

O leite humano coletado é utilizado para a alimentação de bebês internados e que não podem ser amamentados pelas próprias mães. Por meio do leite materno, a criança tem mais chances de recuperação e fica protegida de infecções, diarréias e alergias.