Mateus Assayag pode ser o novo vice-prefeito de Parintins

Prestes a voltar para a Câmara Municipal de Parintins (a 355 quilômetros de Manaus), Mateus Assayag pode ocupar um novo cargo no município. Há grandes chances de ele ser o novo vice-prefeito da ilha tupinambarana.

Com o apoio do prefeito Bi Garcia, Assayag pode ser o novo presidente da Câmara Municipal. E, com a ida do vice-prefeito Tony Medeiros para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), ele é cotado para ser o novo vice-prefeito.

Por enquanto, Assayag pretende apenas realizar um trabalho no legislativo em harmonia com o Executivo, independente de cargo. Ele agradeceu o apoio e a parceria do prefeito Bi Garcia e dos demais vereadores.