Matteus é o novo Anjo do BBB 24 e está imune no Paredão

O início do modo turbo no BBB 24 foi marcado por uma Prova do Anjo cheia de animação! Matteus saiu vitorioso na competição, garantindo o colar de Imunidade para esta rodada. Como destacado por Tadeu Schmidt no início da dinâmica, nesta sexta-feira (29), o brother estará protegido no Paredão, porém não poderá presentear outro participante com o mesmo benefício.





Realizada em uma arena semelhante à de boliche, os participantes tinham como objetivo limpar os 75 obstáculos de suas pistas usando até 90 bolas disponíveis. O vencedor seria aquele que completasse o percurso no menor tempo possível.

A competição, dividida em fases, culminou na grande final entre Alane e Matteus, ambos em busca da recompensa final.

Fonte: gshow