MEC suspende novos cursos e vagas de EAD até 2025

O Ministério da Educação (MEC) suspendeu a criação de novos cursos, vagas e polos de educação a distância (EAD) até 10 de março de 2025. Novos critérios de qualidade para a graduação remota serão definidos até 31 de dezembro de 2024.





O EAD cresceu no Brasil, com 4,3 milhões de alunos, oferecendo uma alternativa acessível para quem trabalha e estuda. No entanto, a qualidade do ensino e a falta de experiências práticas são criticadas. Recentemente, o MEC determinou que licenciaturas tenham pelo menos 50% de aulas presenciais.

A suspensão não afeta cursos de instituições públicas federais vinculados a políticas governamentais. O MEC iniciará reuniões em junho com gestores, especialistas e instituições de ensino para discutir a oferta de cursos EAD, visando revisar as regras atuais e estabelecer novos parâmetros de qualidade.

A decisão foi oficializada pela portaria 528, publicada no Diário Oficial da União, e assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

Fonte: GZH