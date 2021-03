Mercado em Nova Olinda do Norte passa por revitalização

O prédio do mercado municipal Euclides Elias Assunção, situado na rua Triunfo, na orla do município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus) está sendo revitalizado.

A ação é do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e tem investimento de R$ 485.430,75.

A estrutura será totalmente revitalizada, com ações também no piso, no teto e na iluminação. A obra apresenta percentual físico de 28% de conclusão e inclui serviços de reforma e revitalização em 30 boxes, destinados à comercialização de hortifrutigranjeiros, carnes e peixes; e ainda espaço para lojas de produtos de mercearia, artesanato, lanchonetes, banheiros masculino e feminino e sala de administração.

A realização dessa obra proporcionará conforto e segurança aos permissionários do mercado, como também aos seus frequentadores, além de fomentar o turismo no município.

O mercado municipal Euclides Elias de Assunção recebeu sua última reforma em 1991 e estava paralisado devido às más condições da estrutura. Após a intervenção do Governo do Estado, o mercado passará a ser um novo cartão-postal de Nova Olinda do Norte.