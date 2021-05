Merenda escolar vai tirar mais de R$ 1,8 milhão dos cofres de Benjamin Constant

A merenda escolar da rede municipal de Benjamin Constant (a 1.112 quilômetros de Manaus) vai tirar pouco mais de R$ 1,8 milhão dos cofres da cidade. O montante será dividido entre cinco empresas.

A primeira delas é a M. Nascimento Chunha – EPP, que ficará com R$ 1,8 milhão. Já A. H. de Aguiar Comercial – ME vai receber R$ 624 mil. Para a Avenida Supermercados Eireli serão pagos R$ 414 mil. A Geisiany Fernande Ijuma – ME vai receber R$ 89,1 mil. A empresa José Carlos Gomes da Costa – EPP vai ficar com R$ 14,3 mil.

Os alimentos serão distribuídos entre as 61 escolas do município.