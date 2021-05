Mesmo sem porto, Fonte Boa vai gastar mais de R$ 5 milhões com transporte fluvial

A Prefeitura de Fonte Boa (a 680 quilômetros de Manaus) vai gastar pouco mais de R$ 5 milhões para custear serviços de transporte fluvial de cargas e de passageiros. No entanto, o porto do município está em reforma há mais de um ano, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit).

O montante será dividido entre as empresas A. F. Logística e Clemilson Cavalcante de Souza. A primeira delas vai receber R$ 2.156.689,00 para fazer o transporte fluvial de cargas diversas com balsas para o complexo da prefeitura. Já a outra empresa ficará com R$ 3.577.500,00, referentes ao transporte de passageiros e fretes de volumes.

Os contratos devem durar até março do próximo ano e têm a assinatura do prefeito Gilberto Lisboa, o Biquinho.