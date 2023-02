Michelle confessa ter assassinado as carpas e se apropriado das moedas do Alvorada 

Michelle Bolsonaro diz que se arrependeu e que as moedas do espelho d’água foram doadas a uma instituição social

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, usou as redes sociais para dizer que o balde cheio de moedas que foram retiradas do espelho d’água do Palácio da Alvorada foram doadas à Vila do Pequenino Jesus, que fica no Distrito Federal, e atende 80 pessoas especiais.

A declaração acontece após denúncias de ex-funcionários que revelaram que para que as moedas fossem retiradas todo o local, foi necessário esvaziar totalmente o local, causando, com isso, a morte de dezenas de carpas que viviam no local.

Michele, inclusive, confessou o sacrifício dos peixes para que pudesse pegar o dinheiro do fundo do lago.

“As carpas morrem se ficam muito tempo fora do espelho, que precisou passar por limpeza”, destaca reportagem do jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

Michelle postou em seus stories do Instagram um recibo sobre a doação da quantia de R$ 2.213,55 à instituição.

Nas postagens, a ex-primeira-dama ainda apresentou um vídeo de um suposto homem chamado Jorginho, que supostamente faz parte da Vila do Pequenino Jesus, agradecendo pelas “moedinhas surrupiadas do laguinho”.

