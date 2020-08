Militares ficam encurralados pelas chamas durante incêndio no Pantanal

Uma equipe de militares que atuam no combate ao incêndio no Pantanal, em Poconé, ficou encurralada pelo fogo ontem sexta-feira (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles pediram socorro e um avião que já estava em voo de combate e um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) foram até o local para resgatá-los. Até agora mais de 200 mil hectares já foram devastados pelo fogo que começou há três semanas, na região.

O avião passou pela cortina de fumaça e localizou o ponto exato onde os militares estavam. Foi lançado um pouco de água e, em seguida, os seis militares foram resgatados, sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros informou que, durante a manhã, os brigadistas foram surpreendidos pela velocidade com que as linhas de fogo avançavam em direção ao setor norte do hotel Sesc Porto Cercado devido ao vento e ficaram rodeados pelas chamas.

A vegetação seca também contribui para a propagação do fogo. Não chove na região há quase três meses.

