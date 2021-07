Morre Cícero Chaves, filho de Chico Anysio e Regina Chaves

Morreu no domingo (4), no Rio de Janeiro, Cícero Chaves, de 39 anos, um dos oito filhos do humorista Chico Anysio (1931-2012).

Filho da ex-Frenética Regina Chaves, Cícero Chaves de Oliveira Paula era produtor musical e DJ. Segundo amigos, ele teve um mal súbito na madrugada de sábado (3) para domingo (4).

O enterro aconteceu também neste domingo no Cemitério São João Batista.

O ator Nizo Neto, irmão de Cícero, fez uma postagem no Instagram.

“Diante do cenário macabro em que vivemos, com milhares de mortes sendo esfregadas na cara diariamente, deparar com a ida repentina de um irmão de 39 anos é mais que devastador. Embora não muito próximos fisicamente – nossa família tem disso – Cícero sempre foi um irmão querido, extremamente carinhoso e talentoso e que vai deixar um buraco enorme em nossos corações, mas que vai sempre tem um lugarzinho pra ele. Vá com Deus, meu irmão!”, afirmou Nizo.

Alcione Mazzeo, ex-mulher de Chico Anísio, afirmou em rede social que ficou muito chocada com a morte do produtor musical.

“A vida é mesmo um sopro, uma hora estamos aqui e de repente, podemos já não estar mais. Que passemos a dar mais valor a quem nos rodeia, amar mais, cuidar, brigar menos, fazer menos questão de coisas bobas e dar mais atenção aos detalhes que realmente importam: um olhar, um sorriso, um abraço… Amar, amar e amar enquanto ainda puder ser recíproco!”, escreveu.

Leiloca Neves, parceira de Regina nas Frenéticas, também se manifestou.

“Cícero Chaves, tão talentoso, que seu amado e saudoso pai Chico Anysio te receba em grande estilo na sua nova casa. Muita força pra sua querida mãe, Regina, e todos seus irmãos.”

O perfil oficial da gravadora Me Gusta Records também lamentou a morte do produtor musical. “Descanse em paz amigo! Fará muita falta!”

