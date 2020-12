Motorista de Aplicativo, escapa da morte ao fugir de criminosos na Cidade Nova

Manaus – O motorista de aplicativo Anderson R. P, de 41 anos, foi baleado com quatro tiros na tarde de quinta-feira (17), por volta das 16h, na avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A vítima tentou acelerar para fugir de criminosos e teve o carro “crivado de balas”.

De acordo com a Polícia Militar, o homem contou que dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e, assim que ele percebeu a atitude suspeita, tentou acelerar o carro. No entanto, o motorista de app foi perseguido e teve o carro “crivado de balas” pelos suspeitos – que ficaram irritados com a reação.

No momento do fato, o motorista fazia uma corrida, mas o passageiro e o filho dele, que é uma criança, não foram atingidos.

O veículo modelo GM Ford Ka, de cor branca, foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, para onde o motorista de aplicativo também foi conduzido e recebeu atendimento médico.

Dois dos tiros atingiram o rosto da vítima de raspão, um atingiu o braço e o outro atingiu as costas. O estado de saúde da vítima é estável. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.