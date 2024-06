Motorista mata esposa a facadas dentro de micro-ônibus na Colônia Terra Nova

A esposa de Gean Carlos, um motorista de micro-ônibus, foi tragicamente assassinada a facadas por ele mesmo enquanto estavam dentro do veículo. Ela já possuía uma medida protetiva contra ele, porém acabou sendo atraída por ele na manhã desta terça-feira.





Apesar da medida cautelar que o proibia de se aproximar da esposa, ele a convenceu a encontrá-lo para entregar produtos de higiene para a filha do casal, de apenas 3 anos. Infelizmente, a situação escalou para uma discussão e Gean, que já estava com uma faca consigo, atacou a mulher várias vezes no pescoço.

Testemunhas relataram que Gean já tinha sido preso por agressão anteriormente e recentemente saído da prisão. A polícia não confirmou esse histórico, mas afirmou que irá investigar o caso.

Após o crime, Gean entregou a criança para os policiais que foram chamados por funcionários de um posto de gasolina onde o micro-ônibus estava estacionado. Ele retornou ao veículo e cometeu suicídio utilizando o próprio cinto.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos legais.

