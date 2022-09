Mulher é assassinada a marteladas em sítio e esposo é o principal suspeito

MANAUS – Um crime bárbaro foi registrado na tarde de domingo, (11), no quilômetro 49 da rodoviária AM – 010, que liga Manaus a Itacoatiara. Uma mulher identificada como Elzeny Rodrigues de Souza, 43 anos, foi assassinada a marteladas e o principal suspeito do crime seria o próprio marido da vítima que seria caseiro do local.

O suspeito ligou para o proprietário do local informando que uma tragédia teria ocorrido. Quando o mesmo chegou no local acabou encontrando a mulher morta e vários pedaços de madeira em cima do cadáver.

A equipe do Instituto Médico Legal, (IML), esteve no local onde recolheu o cadáver. O marido da vítima não foi encontrado. A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia