Uma mulher identificada como Adriana Ferreira de Souza, de 35 anos, foi encontrada morta na manhã deste sábado, (30), no município de Iranduba.

O corpo da vítima foi encontrado próximo do hospital principal do município, Hilda Freire. Moradores da rua Codajas, passavam pelo local onde acabaram se deparando com o cadáver.

A equipe do Instituto Médico Legal, (IML), realizou a remoção do cadáver onde ficará a disposição de algum familiar.

Texto: Correio da Amazônia