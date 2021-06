Mulher que disse ter dado à luz a 10 bebês é presa por inventar história

Gosiame Sithoie ficou famosa no início do mês de junho por ter dado à luz 10 bebês na mesma gestação. Segundo informações do ‘The Sun’, no entanto, ela foi presa em uma ala psiquiátrica acusada de ter inventado a história. A mulher foi encontrada na casa de um parente perto de Johanesburgo, na África do Sul, na última quinta-feira.

Os rumores de farsa aumentaram nas últimas semanas, principalmente após o suposto pai das “dez crianças” dizer que “não acredita que os dez filhos existam”.

Tebogo Tsotetsi comentou que duvidava da história porque não tinha acesso aos “dez bebês”, após ter várias tentativa de vê-los.

Logo após a divulgação da notícia, já existiam dúvidas sobre a veracidade pelo fato das crianças não aparecerem diante das câmeras.

Segundo outro jornal inglês, o “Sunday Times”, o Hospital Mediclinic Medforum, em Pretori, onde Gosiame disse ter dado à luz, afirmou que não a atendeu.

O Departamento Nacional de Saúde da África do Sul afirma também que sua própria investigação concluiu que não há evidências de que as crianças existam.

Apesar dessas alegações, um veículo de comunicação local insiste em dizer que os nascimentos ocorreram e que houve acobertamento para disfarçar negligência médica.

Veículos internacionais informam também que Gosiame acusou os parentes de seu parceiro de aceitar doações do público destinadas aos “recém-nascidos”, apesar das alegações de que eles não existiam.

Refiloe Mokoena, advogado de Gosiame no caso, afirma que a mulher está detida contra sua vontade, e solicitará uma ordem judicial para garantir sua libertação.

Fonte: IstoÉ