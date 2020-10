Mulheres terão propostas exclusivas no plano de governo de Amazonino

As mulheres terão propostas exclusivas para elas no plano de governo do candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos).

Caso seja eleito prefeito de Manaus, Amazonino disse que vai retomar com o atendimento itinerante feito pelas Carretas da Mulher, implantadas durante a sua administração na Prefeitura, com oferta de mamografia, ultrassonografia e exame preventivo.

Uma ação, frisou o candidato, que permite ampliar as chances de detecção precoce de câncer de mama e de colo de útero, a tempo de ser tratado e curado. “No Amazonas, são altos os índices desses dois tipos de câncer. Uma ação desse porte tem um alcance maravilhoso e salva vidas, tenho certeza”, afirmou.

Amazonino também anunciou a volta do Cartão Direito à Vida, como importante complemento para o sustento das famílias em vulnerabilidade social, boa parte delas comandadas unicamente com a força de trabalho das mulheres.

O Programa Leite do Meu Filho, também criado por ele na Prefeitura, será ampliado. Assim como o Programa de Habitação para as famílias de baixa renda e a ampliação do cadastro de beneficiários da tarifa social de água e energia.

As ações sociais, disse ele, são de extrema importância, principalmente, nesse momento de crise gerada pela pandemia de coronavírus, com o desemprego e poucas oportunidades no mercado.