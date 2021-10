Município de Tabatinga realiza Semana do Bebê Indígena

Em Tabatinga (a 1.118 quilômetros de Manaus), ocorre a segunda Semana do Bebê Indígena que fortalece a garantia de direitos das crianças indígenas na primeira infância. O evento envolve ações estratégicas para reunir e mobilizar esforços de governos e da sociedade para garantir o direito à sobrevivência e ao pleno desenvolvimento infantil.

“O evento compreende a primeira infância, faixa etária que vai do nascimento aos seis anos de idade, como uma janela de oportunidades de assegurar saúde, aprendizado, desenvolvimento e bem-estar social e emocional”, explicou o especialista em Saúde e HIV do Unicef Brasil, Antônio Carlos Cabral.

A iniciativa começou segunda-feira (25), no Polo Base Umariaçú II, em Tabatinga, e se encerra nesta sexta-feira (29) com diversas atividades, envolvendo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Distrito Sanitário do Alto Rio Solimões e Prefeitura Municipal de Tabatinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A ação tem como objetivo tornar a primeira infância indígena como prioridade na região da Amazônia Legal Brasileira, com base na ideia que é necessário assegurar, na primeira infância, o direito à proteção, à saúde e à educação de qualidade, garantindo um presente e um futuro melhor para cada criança indígena.

As atividades da programação são presenciais, entretanto, seguem a orientações de prevenção contra o coronavírus, com teste rápido para covid-19 aos participantes, além da orientação sobre o uso correto da máscara, bem como o distanciamento social seguro. Na quinta-feira (28), haverá uma roda de conversa com as parteiras indígenas na atenção e acolhimento no nascimento de crianças.