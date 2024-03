“Não só de flores vivem as mulheres”, destaca Gabriel Enock nesta data comemorativa de 08 de Março

“Não só de flores vivem as mulheres. Neste dia 08 de Março, comemorativo a todas as mulheres do mundo, é preciso reconhecimento ao seu potencial afetivo, profissional, capacidade empreendedora, gestão familiar, administrativa igual, e em muitos casos, maior do que a dos homens”.





É desta forma que o vice-presidente do Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial), Gabriel Enock, comemora o dia 08 de Março. Ele acredita que é possível e dever do mercado de trabalho, dar mais oportunidade às mulheres trabalhadoras, por acreditar no seu potencial profissional e capacidade intelectual.

“As mulheres são dedicadas, eficientes e extremamente responsáveis com seus deveres profissionais”, destaca Gabriel.

Nota do Sindespecial

Neste dia 08 de Março e em todos os dias do ano, a diretoria do Sindespecial deseja a todas as mulheres associadas, um Feliz Dia das Mulheres. Que Deus realize todos os seus sonhos e lhes conceda todas as conquistas do mundo para suas vidas – (PARABÉNS MULHERES).