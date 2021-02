Nhamundá deverá ter transparência na vacinação

Com o início da imunização de idosos contra a covid-19, a Prefeitura de Nhamundá (a 375 quilômetros de Manaus) deverá ter transparência no processo. A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

A Prefeitura de Nhamundá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deverá disponibilizar na internet todos os dados e informações relacionados ao Plano Nacional de Imunização. A recomendação pede informações como o nome, CPF, grupo prioritário a que pertencem e data da vacinação, número de lote da vacina aplicada e nome do responsável pela aplicação da vacina.

As informações devem ser atualizadas diariamente para possibilitar o acompanhamento em tempo real pelo cidadão e pelos órgãos de controle. O descumprimento da recomendação acarretará a adoção de todas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.