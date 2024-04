Nova Liderança dos conselheiros municipais de Manaus assume o desafio da inclusão social

Na tarde desta terça-feira, 23 de abril, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), realizou a cerimônia de posse dos novos conselheiros da sociedade civil que irão compor o conselho durante o biênio 2024/2026. O evento também marcou a escolha da nova Mesa Diretora do CMAS, com a eleição dos novos presidente e vice-presidente.





Realizada na sede do conselho, situada no Parque Ponte dos Bilhares, na zona Centro-Sul, a cerimônia foi prestigiada por autoridades locais e representantes da sociedade civil, que testemunharam a oficialização dos novos conselheiros.

Em seu discurso inaugural, o recém-eleito presidente do CMAS e representante do segmento governamental da Semasc, Afonso Gregório, ressaltou a importância da colaboração entre os conselheiros e outros agentes sociais para garantir um atendimento mais eficaz e inclusivo aos mais necessitados. Ele também enfatizou o compromisso da nova gestão em buscar soluções inovadoras e sustentáveis para enfrentar os desafios do cenário social atual.

“A nossa missão é manter o controle social ativo no aprimoramento da política de assistência social, fortalecendo os segmentos da sociedade civil, os trabalhadores, os usuários e as organizações sociais. Nosso objetivo primordial é promover, defender e garantir os direitos dos usuários da política pública de assistência social. Isso será o nosso foco”, destacou Gregório.

A nova gestão enfrenta diversos desafios, incluindo a ampliação do acesso aos serviços socioassistenciais, o fortalecimento das políticas voltadas para populações em situação de vulnerabilidade e o estímulo à participação da comunidade na elaboração e fiscalização das ações na área da assistência social.

Adriana Bentes, eleita vice-presidente, compartilhou suas expectativas para o mandato, expressando sua vontade de contribuir de forma positiva com a nova gestão.

“É uma oportunidade única e especial poder contribuir de maneira mais profunda com essa política tão importante que é a assistência social. Espero que possamos, em todos os aspectos, colaborar de forma positiva com esta nova gestão”, afirmou Bentes.

Entre os empossados, Maria da Conceição Colares destacou seus planos ao integrar a nova equipe de conselheiros municipais, reafirmando seu compromisso em representar os interesses das pessoas com deficiência.

“Meu objetivo é ajudar a desenvolver e implementar a política de assistência social do município, oferecendo apoio e assistência a quem necessitar dos serviços. Como representante do segmento das pessoas com deficiência, sempre defenderei essa perspectiva enquanto fizer parte do conselho. É uma honra e um dever para mim”, declarou Colares.

A posse dos novos conselheiros e a eleição da Mesa Diretora representam um novo capítulo na busca por soluções eficazes e inclusivas para os desafios sociais enfrentados pela cidade de Manaus.