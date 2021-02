O tucano José Serra ‘saiu do túmulo’ e é criticado – por Hildegard Angel

Um dos principais responsáveis pelo golpe de 2016, que espalhou miséria pelo Brasil, o tucano decidiu se posicionar contra a autonomia do Banco Central e foi colocado em seu lugar pela jornalista.

O senador tucano José Serra (PSDB-SP), um dos grandes responsáveis pelo golpe de 2016, que destruiu a democracia no Brasil, destruiu a economia, entregou o pré-sal, criou milhões de desempregados e arruinou a imagem do Brasil, resolveu sair da catacumba política em que se encontra para posar de progressista e foi espinafrado pela jornalista Hildegard Angel.

“Você é insaciável. Depois de todo o mal que fez ao Brasil, com a entrega do Pré Sal urdida por você, ainda faz demagogia com a miséria do povo, cujo futuro você ajudou a destruir. Você deveria se esconder, para nos poupar o desgosto de lembrar que existe”, escreveu a colunista. Confira:

