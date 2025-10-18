Obras no ramal ZF-5 melhoram mobilidade e escoamento da produção rural

A Prefeitura de Manaus avança com obras de pavimentação no ramal ZF-5, no km 83 da BR-174, uma importante rota de escoamento da produção rural. A nova pavimentação das ladeiras do ramal, executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), vai facilitar o transporte de produtos agrícolas, reduzir o tempo de deslocamento e melhorar as condições de mobilidade para agricultores e moradores da região.





O vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, afirma que a atenção à zona rural é de extrema necessidade, pois essa região da capital é a que abastece mercados e feiras da cidade. “A gestão do prefeito David Almeida é comprometida com a zona rural, por entender que essa área da cidade alimenta a mesa dos manauaras e movimenta a economia do campo. Estamos trabalhando ramal por ramal, atuamos nas ladeiras do rio Branquinho e seguimos agora para o ZF-5, e assim vamos melhorando a infraestrutura da zona rural”, explica Renato Junior.

A Seminf iniciou a obra na primeira ladeira da operação com o serviço de terraplanagem que contou com o auxílio de máquinas que realizam a preparação do solo para receber a camada de asfalto. Prosseguindo com os trabalhos, a equipe de operários aplica a massa asfáltica sob o solo compactado, finalizando o trabalho com o rolo compressor que fixa o pavimento na via.

O ZF-5 conta com inúmeros produtores rurais, com a predominância de plantação de coco e cupuaçu para a produção de polpas de frutas. Com isso os moradores e produtores agrícolas recebem felizes os serviços no ramal, pois agora o escoamento seguro está garantido.

“A prefeitura está trazendo uma grande melhoria para a gente. Porque antes, muitos carros atolavam durante as chuvas, no sol, muita poeira, e muitas das vezes não conseguíamos entrar e nem sair do ramal. Agora, está ficando ótimo, estamos muito agradecidos”, comemora a produtora rural Maria Soares, de 41 anos.