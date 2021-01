Oposição se articula contra família de Adail Filho para as eleições suplementares

Para derrotar Keilton Pinheiro, que deve ser indicado pelo primo, Adail Filho, para concorrer às eleições suplementares, a oposição planeja um “chapão”. O pleito deve ocorrer em breve em Coari (a 368 quilômetros de Manaus).

De acordo com o empresário Robson Tiradentes, já há estratégias em fase de conclusão. “Queremos somente um candidato para este pleito. Vamos fazer um chapão de oposição em Coari”, afirmou.

Tiradentes pediu a cassação do registro de candidatura de Adail Filho.

De acordo com o empresário, Adail Filho estaria tentando o terceiro mandato sucessivo dentro do núcleo familiar, proibido pelo Artigo 14 da Constituição Federal. Adail Pinheiro foi eleito em 2012 e Adail Filho venceu as eleições em 2016.