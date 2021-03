Pacientes do abrigo Moacyr Alves recebe 2ª etapa de vacinação contra COVID-19

Em mais uma etapa da vacinação da COVID-19, 35 adultos com deficiência receberam nesta quarta-feira, 3 de março, a vacina CoronaVac do Instituto Butantan.

A vacina foi aplicada pelos técnicos da Divisão de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde que estiveram na instituição, nesta manhã.

No início do mês de fevereiro, 38 adultos com deficiência também receberam a vacina.

A Diretora do Abrigo, Claudete Ciarlini, celebrou a chegada das vacinas contra a Covid-19 na instituição. “Estou muito feliz de ver nossos acolhidos recebendo a vacina. Eles são frágeis e se pegassem o vírus seria bastante complicado. Mesmo com a vacina, continuaremos com todos os cuidados necessários”, afirmou.

Claudete ressaltou que os acolhidos têm sofrido com a mudança da rotina imposta pela pandemia. Por causa das orientações de prevenção à COVID-19 e as medidas de distanciamento social, o Abrigo suspendeu as visitas de amigos e voluntários.

O público acolhido no Abrigo Moacyr Alves é composto por 64 crianças e adolescentes com deficiência, alguns destes, encontra-se em condições de acamados, cadeirantes ou ainda possuem alguma comorbidade.

Acolher, cuidar e dar apoio às crianças e adolescentes com deficiência (neuropáticas e psiquiátricas) tem sido a principal meta do Abrigo Moacyr Alves que atua há mais de 30 anos na cidade de Manaus.